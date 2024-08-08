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ago football Edit

BlueSky Live: The Ole Miss defense continues to rise

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Chase Parham and Neal McCready visit with Jeffrey Wright for his weekly appearance. They discuss some Olympics before transitioning to football and the coaching landscape around the SEC jobs and potential hiring philosophies. Also, they talk about Pete Golding's tenure to date and what he's meant for Ole Miss.

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