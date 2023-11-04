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MPW Digital Postgame, presented by Dead Soxy: Ole Miss 38, Texas A&M 35

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Chase Parham is your tour guide to talk about Ole Miss' 38-35 win over Texas A&M Saturday in Oxford. The Rebels move to 8-1 on the season. Jeffrey Wright and Neal McCready join for the festivities.

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