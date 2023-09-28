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OEP Extra Edition: No. 13 LSU at No. 20 Ole Miss

Ole Miss Rebels running back Quinshon Judkins (4) and Mississippi Rebels wide receiver Jordan Watkins (11) react to a making a touchdown against the LSU Tigers during the first half at Tiger Stadium. Mandatory Credit: Stephen Lew-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels running back Quinshon Judkins (4) and Mississippi Rebels wide receiver Jordan Watkins (11) react to a making a touchdown against the LSU Tigers during the first half at Tiger Stadium. Mandatory Credit: Stephen Lew-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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RebelGrove.com publisher Neal McCready previews Saturday's 5 p.m. showdown between No. 13 LSU and No. 20 Ole Miss at Vaught-Hemingway Stadium with three guests.

ESPN Baton Rouge's Matt Moscona, Bet US's Parker Fleming (@statsowar on Twitter/X) and Barstool Sports' Ben Mintz join McCready to discuss all of the elements inside the Magnolia Bowl matchup between the Tigers and the Rebels.

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