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OEP Extra: Previewing Arkansas at No. 16 Ole Miss

Former Ole Miss Rebels safety Otis Reese (3) punches Arkansas Razorbacks quarterback KJ Jefferson (1) during the third quarter at Donald W. Reynolds Razorback Stadium last November. Arkansas won 42-27. Mandatory Credit: Nelson Chenault-USA TODAY Sports
Former Ole Miss Rebels safety Otis Reese (3) punches Arkansas Razorbacks quarterback KJ Jefferson (1) during the third quarter at Donald W. Reynolds Razorback Stadium last November. Arkansas won 42-27. Mandatory Credit: Nelson Chenault-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD — No. 16 Ole Miss will try to close out the first half of the 2023 season Saturday night with a division win over Arkansas.

Kickoff is set for 6:30 at Vaught-Hemingway Stadium. The game will be broadcasted by the SEC Network.

Arkansas (2-3 overall, 0-2 in the Southeastern Conference) enters the game on a three-game losing streak. Ole Miss (4-1, 1-1) is on the heels of a dramatic 55-49 win over LSU this past Saturday in Oxford.

Tom Murphy of the Arkansas Democrat-Gazette, Mason Choate of hawgbeat.com (Rivals) and Ben Mintz of Barstool Sports visited with MPW Digital’s Neal McCready to preview the Razorbacks and Rebels, some other key SEC games and a handful of NFL matchups this weekend.

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