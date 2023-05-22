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ago baseball Edit

Ole Miss baseball summer assignments

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham
Summer League Assignments
Name Position League Team

Mason Nichols

RHP

Cape

Orleans

Patrick Galle

RHP

Cal Ripken

Bethesda

Will Furniss

1B

Northwoods

Kalamazoo

John Kramer

OF

Northwoods

Kalamazoo

Mason Morris

INF/RHP

Northwoods

Kenosha

Cole Tolbert

RHP

Northwoods

Kenosha

Reagan Burford

INF

Northwoods

Kenosha

Note: Judd Utermark and Bo Gatlin have shoulder injuries and are unavailable for assignment this summer.

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