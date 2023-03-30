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Podcast: Is there a true quarterback competition?

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@RivalsChase

Weldon Rotenberg joins Brian Rippee to discuss Ole Miss beginning spring practice, Spencer Sanders' presence within the program, Sanders' injury and much more, including if it's a true quarterback battle.

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