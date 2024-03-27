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Podcast: Ole Miss athletics director Keith Carter
Chase Parham
•
RebelGrove
Editor
Chase Parham sits down with Ole Miss athletics director Keith Carter. They discuss the many moving parts to NIL, the transfer portal and a plethora of court cases that will impact college athletics.
Carter also discusses football schedules, the timeline for multiple projects and much more, including some basketball topics and a few long-range best guesses. Also, Ole Miss is getting more aggressive in the concert business.
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