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Podcast: Walker Jones on collectives and the NCAA in this new year

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Walker Jones, the head of the Grove Collective, joins the show to discuss the potential changes in the NIL and college sports spaces. NCAA president Charlie Baker has the framework of a plan that would bring massive structural change to college sports. Walker comments on those possibilities, and that discuss a few Ole Miss-specific topics.

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