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Podcast: What makes Chris Beard an elite defensive coach?

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@RivalsChase

Former Andy Kennedy staffer Bracken Ray joined to give his thoughts on the Chris Beard hire, the perception of the program, Beard's coaching philosophy and much more.

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