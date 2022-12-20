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Podcast: What's next for Ole Miss after Marcel Reed flip to Texas A&M?

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@RivalsChase

Chase Parham and Brian Rippee are with you for this edition of the Oxford Exxon Podcast. Nashville quarterback Marcel Reed has flipped from Ole Miss to Texas A&M, and they react to that news in real time. What happened and what's next for the Rebels at the quarterback position?

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