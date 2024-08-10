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Podcast: What will Billy Napier's seat temperature be when Ole Miss visits?
Chase Parham
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RebelGrove
Editor
Graham Hall joins Brian Rippee to discuss the brutal schedule Florida has in 2024, the disconnect on how hot Billy Napier's seat is, the evolution of NIL at Florida and more.
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