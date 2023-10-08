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Postgame Show: Rebels get to 5-1 before midway bye week

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Ole Miss lost a 10-point halftime lead but used a late surge on both sides of the ball to knock off Arkansas, 27-20, on Saturday in Oxford. The Rebels are 5-1 and get a bye week before a road trip to face Hugh Freeze and Auburn. Ole Miss held Arkansas to fewer than 40 yards rushing and sacked KJ Jefferson five times.

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