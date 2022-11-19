News More News
{{ timeAgo('2022-11-19 23:10:56 -0600') }} football Edit

RGTV: Dart, Finley discuss loss to Razorbacks

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

FAYETTEVILLE, Ark. -- No. 14 Ole Miss lost to Arkansas, 42-27, Saturday night in Fayetteville.

Quarterback Jaxson Dart and safety AJ Finley discussed the loss after the game.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}