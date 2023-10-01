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RGTV: Lane Kiffin discusses Ole Miss' dramatic win over LSU

Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin calls a timeout during the second half against the LSU Tigers at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin calls a timeout during the second half against the LSU Tigers at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- Ole Miss coach Lane Kiffin met with the media following No. 20 Ole Miss' dramatic 55-49 win over No. 13 LSU Saturday night in Oxford.

Kiffin discussed the Rebels' comeback, the crowd at Vaught-Hemingway Stadium and much more.


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