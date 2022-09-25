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RGTV: Lane Kiffin discusses Ole Miss' win over Tulsa

Ole Miss coach Lane Kiffin looks to the scoreboard during the Rebels' 35-27 win over Tulsa Saturday.
Ole Miss coach Lane Kiffin looks to the scoreboard during the Rebels' 35-27 win over Tulsa Saturday. (Petre Thomas/USA Today Sports)
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- Ole Miss coach Lane Kiffin met with the media following Saturday's 35-27 win over Tulsa.

Kiffin discussed the win, injuries, officiating, Jaxson Dart, Luke Altmyer and much more.

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