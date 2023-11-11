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RGTV: Lane Kiffin discusses Rebels' loss at Georgia

Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin reacts with an official after a call during the game against the Georgia Bulldogs during the first quarter at Sanford Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin reacts with an official after a call during the game against the Georgia Bulldogs during the first quarter at Sanford Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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No. 10 Ole Miss lost at No. 1 Georgia, 52-17, Saturday night in Athens, Ga., dropping the Rebels to 8-2 overall and 5-2 in the Southeastern Conference.

Afterwards, Ole Miss coach Lane Kiffin met with the media to discuss Saturday's game, Jaxson Dart's health status, how his program can close the gap with Georgia and more.

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