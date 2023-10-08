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RGTV: Lane Kiffin discusses Rebels' win over Arkansas

Ole Miss coach Lane Kiffin reacts during the first half of the Rebels' 27-20 win over Arkansas Saturday night.
Ole Miss coach Lane Kiffin reacts during the first half of the Rebels' 27-20 win over Arkansas Saturday night. (Petre Thomas/USA Today Sports)
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- No. 16 Ole Miss defeated Arkansas, 27-20, Saturday night at Vaught-Hemingway Stadium.

Afterwards, the Rebels' coach, Lane Kiffin, met with the media to discuss the victory over the Razorbacks, the timing of the bye week and more.

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