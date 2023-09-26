News More News
ago football Edit

RGTV: Rebels gearing up for key showdown with LSU

Alabama Crimson Tide linebacker Dallas Turner (15) tackles Ole Miss Rebels wide receiver Jordan Watkins (11) during the fourth quarter at Bryant-Denny Stadium this past Saturday. Alabama defeated Mississippi 24-10. Mandatory Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports
Alabama Crimson Tide linebacker Dallas Turner (15) tackles Ole Miss Rebels wide receiver Jordan Watkins (11) during the fourth quarter at Bryant-Denny Stadium this past Saturday. Alabama defeated Mississippi 24-10. Mandatory Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
Publisher

OXFORD — No. 20 Ole Miss continued its preparations for Saturday’s critical showdown with No. 13 LSU (5 p.m., Vaught-Hemingway Stadium, ESPN) on Tuesday.

Following Tuesday’s practice, wide receiver Jordan Watkins, linebacker Ashanti Cistrunk and defensive back Ladarius Tennison met with the local media.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}