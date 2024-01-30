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RGTV: Rebels get signature win, beat Mississippi State

Ole Miss coach Chris Beard yells instructions to his team during the first half of the Rebels' win over Mississippi State Tuesday night.
Ole Miss coach Chris Beard yells instructions to his team during the first half of the Rebels' win over Mississippi State Tuesday night. (Petre Thomas/USA Today Sports)
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- With a record crowd looking on, Ole Miss outlasted arch-rival Mississippi State Tuesday night, 86-82.

It was a signature win for first-year Ole Miss coach Chris Beard, who guided the Rebels to a win despite his team being out-rebounded and out-shot from the field, 3-point line and the free throw line. Ole Miss committed just seven turnovers and recorded 12 steals, doing just enough to send a raucous crowd home from the Sandy and John Black Pavilion at Ole Miss happy.

Afterwards, Beard and guards Jaylen Murray and TJ Caldwell discussed the Rebels' win.

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