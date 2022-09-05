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RGTV: Rebels turn attention to Central Arkansas

Ole Miss wide receiver Jonathan Mingo hauls in a pass during the Rebels' 28-10 win over Troy this past Saturday. Mingo and the Rebels play host to Central Arkansas Saturday at 6 p.m.
Ole Miss wide receiver Jonathan Mingo hauls in a pass during the Rebels' 28-10 win over Troy this past Saturday. Mingo and the Rebels play host to Central Arkansas Saturday at 6 p.m. (Petre Thomas)
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- Ole Miss turned its attention Monday to Saturday's 6 p.m. date against Central Arkansas (ESPN+).

The Rebels (1-0) opened the season this past Saturday with a 28-10 win over Troy. Central Arkansas (0-1) lost its opener to Missouri State.

On Monday, Ole Miss wide receiver Jonathan Mingo and defensive back Tysheem Johnson met with the local media to discuss the win over the Trojans and preview Saturday's meeting with the Bears.

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