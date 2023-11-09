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The Butcher vs. The Dance Instructor, pres. by LB's Meat Market: Week 11

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Greg Jones and Caroline McCready are back for their Week 11 picks in this edition of The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 7-3

Caroline McCready: 5-5

Overall:

Greg Jones: 53-47

Caroline McCready: 59-41

This week's games:

Michigan -4.5 at Penn State

Alabama -11 at Kentucky

Vanderbilt +14 at South Carolina

Utah +10 at Washington

Tennessee -1 at Missouri

Auburn +3 at Arkansas

Ole Miss +11 at Georgia

Florida +13 at LSU

Mississippi State +18.5 at Texas A&M

USC +14.5 at Oregon

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