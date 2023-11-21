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The Butcher vs. The Dance Instructor, pres. by LB's Meat Market: Week 13

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

It's Week 13 of The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

Greg Jones and Caroline McCready are both well over the .500 mark as they get ready to make their picks on Rivalry Week.

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Standings

Last Week:

Greg Jones: 6-4

Caroline McCready: 4-6

Overall:

Greg Jones: 65-55

Caroline McCready: 68-52

Games this week:

Ole Miss -12 at Mississippi State

Missouri -7 at Arkansas

Oregon State -14 at Oregon

Ohio State +4 at Michigan

Kentucky +7 at Louisville

Texas A&M +10.5 at LSU

Alabama -14.5 at Auburn

Vanderbilt +25 at Tennessee

Florida State -6 at Florida

Georgia -23 at Georgia Tech

Clemson -7 at South Carolina

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