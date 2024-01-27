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The Butcher vs. The Dance Instructor, pres. by LB's: NFL Championships

Caroline McCready
MPW Digital Producer

The battle for the LB's Cup is over, as Caroline McCready has clinched a championship in her rookie season.

However, she and Greg Jones are back this week with their picks in the AFC and NFC Championship Games.

It's time for another edition of The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

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Standings

Last Week:

Greg Jones: 3-1

Caroline McCready: 3-1

Overall:

Greg Jones: 91-91

Caroline McCready: 97-85

Games this week:

Kansas City Chiefs +3.5 at Baltimore Ravens

Detroit Lions +7 at San Francisco 49ers

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