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The Butcher vs. The Dance Instructor, pres. by LB's: Super Bowl LVIII

Caroline McCready
MPW Digital Producer

We've reached the finish line on Season 4 of The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

Greg Jones and Caroline McCready are back for the final edition of this season, predicting Super Sunday.

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Standings

Championship Weekend:

Greg Jones: 2-0

Caroline McCready: 1-1

Overall:

Greg Jones: 93-91

Caroline McCready: 98-86

This week's game:

San Francisco -2 vs. Kansas City

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