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The Butcher vs. The Dance Instructor, pres. by LB's: Wildcard Weekend

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

The college football season is over.

However, The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market, remains undecided.

So while the college game is over, the NFL Playoffs are just beginning. Greg Jones and Caroline McCready are back with their wildcard picks this week.

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Standings

Bowl games:

Greg Jones: 17-14

Caroline McCready: 15-16

Overall:

Greg Jones: 87-85

Caroline McCready 92-80

Games this week:

Cleveland -2.5 at Houston

Miami +3.5 at Kansas City

Pittsburgh +10 at Buffalo

Green Bay +7.5 at Dallas

Los Angeles Rams +3.5 at Detroit

Philadelphia -3 at Tempa Bay

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