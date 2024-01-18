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The Butcher vs. The Dance Instructor, pres. by LBs: NFL Divisional Playoffs

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

It's a fight to the finish in this year's The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

After a largely unsuccessful opening weekend of NFL playoff picks, Greg Jones and Caroline McCready are back for the NFL Divisional Playoff round.

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Standings

Last Week:

Greg Jones: 1-5

Caroline McCready: 2-4

Overall:

Greg Jones: 88-90

Caroline McCready: 94-84

This week's games:

Houston +7.5 at Baltimore

Green Bay +10 at San Francisco

Tampa Bay +6 at Detroit

Kansas City +2.5 at Buffalo

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