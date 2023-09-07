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The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 2

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Lede goes here

Standings

Last Week:

Greg Jones: 5-5

Caroline McCready: 6-4

Overall:

Greg Jones: 5-5

Caroline McCready: 6-4

Games this week:

Vanderbilt +12.5 at Wake Forest

Ball State +42 at Georgia

Ole Miss -6 at Tulane

Texas A&M -5.5 at Miami

Iowa -4 at Iowa State

Kent State +38.5 at Arkansas

Texas +7.5 at Alabama

Middle Tennessee +20.5 at Missouri

Arizona +9 at Mississippi State

Auburn -6.5 at California

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