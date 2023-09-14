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The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 3

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Greg Jones bounced back from a Week 1 defeat with a resounding Week 2 victory in The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

Jones was all over Miami, Middle Tennessee and Arizona last week, and those covers put the bearded butcher into the lead as he and Caroline McCready get set for Week 3.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 7-3

Caroline McCready: 3-7

Overall:

Greg Jones: 12-8

Caroline McCready: 9-11

This week's games:

LSU -9 at Mississippi State

Kansas State -4.5 at Missouri

South Carolina +27 at Georgia

Alabama -33 at South Florida

ULM +33 at Texas A&M

Tennessee -7 at Florida

Vanderbilt -4 at UNLV

Georgia Tech +19.5 at Ole Miss

BYU + 10 at Arkansas

Akron +24.5 at Kentucky

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