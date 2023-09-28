News More News
ago football Edit

The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 5

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Caroline McCready posted an impressive Week 4 mark, tying up Greg Jones and setting up a dramatic Week 5 in The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 7-7

Caroline McCready: 9-5

Overall:

Greg Jones: 24-20

Caroline McCready: 24-20

Games this week:

Utah +1 at Oregon

Florida +3 at Kentucky

Texas A&M -6.5 vs. Arkansas

Georgia -14.5 at Auburn

Kansas +17.5 at Texas

Missouri -12 at Vanderbilt

LSU -2.5 at Ole Miss

South Carolina +11.5 at Tennessee

Notre Dame -5 at Duke

Alabama -14.5 at Mississippi State

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}