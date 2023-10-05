News More News
ago football Edit

The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 6

Caroline McCready
MPW. Digital Producer

Caroline McCready continued her winning streak with another strong performance in Week 5 of The Butcher versus The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

LB's Greg Jones, meanwhile, suffered his worst week in years, allowing McCready to build a lead heading into Week 6

Standings 

Last Week:

Greg Jones: 2-8

Caroline McCready: 6-4

Overall:

Greg Jones: 26-28

Caroline McCready: 30-24

This week's games:

Oklahoma +5.5 vs. Texas

Maryland +19 at Ohio State

LSU -6.5 at Missouri

Western Michigan +21.5 at Mississippi State

Washington State +3 at UCLA

Alabama -3.5 at Texas A&M

Vanderbilt +19.5 at Florida

Kentucky +17 at Georgia

Notre Dame -6.5 at Louisville

Arkansas +12.5 at Ole Miss

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}