News More News
ago football Edit

The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 7

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

Greg Jones and Caroline McCready both had winning weeks in Week 6 and look to carry that momentum into Week 7 of The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 6-4

Caroline McCready: 6-4

Overall:

Greg Jones: 32-32

Caroline McCready: 36-28

Games this week:

Georgia -32.5 at Vanderbilt

Arkansas +19.5 at Alabama

Oregon +3 at Washington

Texas A&M +3.5 at Tennessee

Florida +2 at South Carolina

Auburn +12 at LSU

USC +2.5 at Notre Dame

Miami +3.5 at North Carolina

Missouri +2.5 at Kentucky

UCLA +4.5 at Oregon State

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}