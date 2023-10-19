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The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 8

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Caroline McCready and Greg Jones continued their winning ways in Week 7 of The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

They're back for Week 8, as McCready looks to build on her five-game lead.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 6-4

Caroline McCready: 7-3

Overall:

Greg Jones: 38-36

Caroline McCready: 43-31

This week's games:

Air Force -9.5 at Navy

Mississippi State +7 at Arkansas

Penn State +4.5 at Ohio State

South Carolina +6 at Missouri

Tennessee +9 at Alabama

Ole Miss -5.5 at Auburn

Army +29.5 at LSU

Duke +15.5 at Florida State

Utah +4.5 at USC

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