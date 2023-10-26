Advertisement
News More News
ago football Edit

The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 9

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Caroline McCready continued to build on her lead in her first season versus veteran butcher/prognasticator Greg Jones with a strong Week 8 performance.

She and Jones are back for Week 9 of The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 4-5

Caroline McCready: 6-3

Overall:

Greg Jones: 42-41

Caroline McCready: 49-34

Games this week:

South Carolina +14 at Texas A&M

Georgia -14.5 vs. Florida

Mississippi State +6 at Auburn

Oregon -6.5 at Utah

Duke +4 at Louisville

Tennessee -3.5 at Kentucky

Vanderbilt +25.5 at Ole Miss

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement