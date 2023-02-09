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The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: SB LVII

Caroline McCready
MPW Digital Producer

We've reached the end of the road for Season 3 of The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market.

LB's Meat Market's Greg Jones and Zen Studios' Campbell McCready are back one last time this season to make their picks. This week, they take on Super Bowl LVII between the Philadelphia Eagles and the Kansas City Chiefs.

Standings

Championship Week:

Greg Jones: 1-1

Campbell McCready: 1-1

Overall:

Greg Jones: 81-113

Campbell McCready: 98-96

This week's game:

Kansas City +1.5 vs. Philadelphia, Super Bowl LVII, State Farm Stadium, Glendale, Ariz., 5:30 p.m. CST, FOX

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