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The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 12

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Greg Jones and Campbell McCready had winning weeks this past weekend as both pushed closer to the .500 mark.

They're back at it again this weekend, making their picks in the Southeastern Conference and beyond on Week 12 of The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 7-3

Campbell McCready: 6-4

Overall:

Greg Jones: 51-57

Campbell McCready: 53-55

This week's games:

Massachusetts +33.5 at Texas A&M

Florida -14 at Vanderbilt

Georgia -22.5 at Kentucky

Western Kentucky +5.5 at Auburn

Tennessee -22 at South Carolina

Ole Miss -2.5 at Arkansas

New Mexico State +28 at Missouri

Oklahoma State +7 at Oklahoma

USC -1.5 at UCLA

UAB +15 at LSU

Utah +3 at Oregon

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