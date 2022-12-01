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{{ timeAgo('2022-12-01 18:08:03 -0600') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 14

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

Campbell McCready was below .500 last week but she still gained ground on Greg Jones, who is digging himself a hole as Campbell tries to take back the LB's Cup.

They get together again this week for another edition of The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market, predicting all of the college football conference title games.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 3-10

Campbell McCready: 6-7

Overall:

Greg Jones: 57-75

Campbell McCready: 65-67

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