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The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 16

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

The college season is over, but Greg Jones and Campbell McCready won't rest yet.

The NFL Playoffs begin Saturday, and they're giving their picks on this week's edition of The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market.

Standings

Bowl Season:

Greg Jones: 17-23

Campbell McCready: 23-17

For The Season:

Greg Jones: 78-104

Campbell McCready: 93-89

Games this week:

Seattle +10 at San Francisco

Los Angeles Chargers -1 at Jacksonville

Miami +10.5 at Buffalo

New York Giants +3 at Minnesota

Baltimore +6.5 at Cincinnati

Dallas -3 at Tampa Bay

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