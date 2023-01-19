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The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 17

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Campbell McCready continued her march toward a second title in three years in The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market.

She and LB's Greg Jones are back again this week, giving their picks for the NFL Divisional Playoffs.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 1-5

Campbell McCready: 3-3

Overall:

Greg Jones: 79-109

Campbell McCready: 96-92

This week's games:

Jacksonville +8.5 at Kansas City

New York Giants +7.5 at Philadelphia

Cincinnati +5 at Buffalo

Dallas +3.5 at San Francisco

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