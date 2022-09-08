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{{ timeAgo('2022-09-08 18:08:45 -0500') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 2

Caroline McCready
MPW Digital Producer

A year ago, Campbell McCready got off to a disastrous start and spent the season chasing Greg Jones.

An offseason of rigorous preparation paid off for McCready in Week 1, as she out-picked Jones to take a one-game lead into Week 2.

There's no resting on her laurels, however, as the Week 2 slate of games is riddled with traps.

Standings

Greg Jones: 5-6

Campbell McCready: 6-5

This week's games:

Missouri +8 at Kansas State, 11 a.m., ESPN2

Alabama -18.5 at Texas

Wake Forest -6 at Vanderbilt

South Carolina +8.5 at Arkansas

Appalachian State +17 at Texas A&M

Tennessee -4.5 at Pittsburgh

Iowa State +3.5 at Iowa

Kentucky +5 at Florida

San Jose State +23 at Auburn

Baylor +3 at BYU

Mississippi State -8 at Arizona

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