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{{ timeAgo('2022-09-15 18:17:12 -0500') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 3

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Greg Jones rebounded with a narrow Week 2 win, evening the season contest with Campbell McCready.

They're back again this week, making their fearless predictions for Week 3 in the SEC (and slightly beyond).

Standings

Last Week:

Greg Jones: 4-7

Campbell McCready: 3-8

Overall:

Greg Jones: 9-13

Campbell McCready: 9-13

This week's games

Georgia -24.5 at South Carolina

BYU +3.5 at Oregon

Ole Miss -14.5 at Georgia Tech

Penn State -3 at Auburn

Vanderbilt +1.5 at Northern Illinois

ULM +50 at Alabama

Mississippi State -2.5 at LSU

Akron +46.5 at Tennessee

South Florida +24.5 at Florida

Miami +5.5 at Texas A&M

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