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The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 4

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Caroline McCready picked up a narrow Week 3 win over Greg Jones in The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market.

Now they're back for a full Week 4 slate of games.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 5-5

Caroline McCready: 6-4

Overall:

Greg Jones: 17-13

Caroline McCready: 15-15

This week's games:

Auburn +7 at Texas A&M

Kentucky -13.5 at Vanderbilt

Colorado +19.5 at Oregon

UCLA +5 at Utah

Ole Miss +6.5 at Alabama

UTSA +20 at Tennessee

Arkansas +18 at LSU

Oregon State -2 at Washington State

Charlotte +28 at Florida

Memphis +6.5 vs. Missouri (in St. Louis)

UAB +40 at Georgia

Ohio State -3 at Notre Dame

Iowa +14 at Penn State

Mississippi State +4.5 at South Carolina

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