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The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 7

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Campbell McCready's Razorbacks had a disastrous week, and she followed suit, allowing Greg Jones to close some ground in their annual competition.

They're both back this week for another week of picking the Southeastern Conference slate, plus some hand-picked games from around the country.

It's Week 7 of The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 5-5

Campbell McCready: 3-7

Overall:

Greg Jones: 28-35

Campbell McCready: 30-33

Games this week:

Auburn +15.5 at Ole Miss

Penn State +7 at Michigan

Vanderbilt +38 at Georgia

Alabama -7.5 at Tennessee

Arkansas +3 at BYU

Oklahoma State +3.5 at TCU

North Carolina State +5 at Syracuse

LSU +3 at Florida

Mississippi State -6.5 at Kentucky

USC +3.5 at Utah

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