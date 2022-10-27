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{{ timeAgo('2022-10-27 18:31:13 -0500') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 9

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Campbell McCready had a mental lapse, taking Mississippi State and the points against an angry -- but "scared" -- Alabama team in Tuscaloosa.

She paid. However, Greg Jones couldn't fully capitalize as he failed to gain ground in the race for the coveted championship.

They're back this week with their picks in the Southeastern Conference and beyond.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 4-4

Campbell McCready: 4-4

Overall:

Greg Jones; 37-44

Campbell McCready: 38-43

This week's games:

Ohio State -15 at Penn State

Arkansas -4 at Auburn

Florida +22 vs. Georgia (in Jacksonville, Fla.)

Ohio State (Pick) at Kansas State

Missouri +5 at South Carolina

Kentucky +13 at Tennessee

Ole Miss -2.5 at Texas A&M

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