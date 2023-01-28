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{{ timeAgo('2023-01-28 11:09:25 -0600') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LBs: Championship Sunday

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

We're down to just three games left in the football season, and Greg Jones and Campbell McCready are in it to the very end.

It's Championship Sunday, as San Francisco heads to Philadelphia and Cincinnati returns to Kansas City for the right to advance to the Super Bowl in two weeks in Glendale, Ariz.

Greg and Campbell make their NFC Championship Game and AFC Championship Game picks here.

Standings

Divisional Playoff Week:

Greg Jones: 1-3

Campbell McCready: 1-3

Overall:

Greg Jones: 80-112

Campbell McCready: 97-95

This week's games:

San Francisco 49ers +2.5 at Philadephia Eagles

Cincinnati Bengals +1 at Kansas City Chiefs

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