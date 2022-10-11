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{{ timeAgo('2022-10-11 13:05:24 -0500') }} football Edit

The Troy Brown Show, presented by Comer/Southern: Episode 10

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Ole Miss linebacker Troy Brown

MAC Picks Standings

Last Week:

Troy Brown: 3-3

Neal McCready: 4-2

Overall:

Troy Brown: 15-20

Neal McCready: 20-15

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