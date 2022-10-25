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The Troy Brown Show, presented by Comer/Southern: Episode 12

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Ole Miss linebacker Troy Brown discussed his injury status, the frustration of watching the second half of the loss at LSU from the sidelines, Halloween candy and much more on Episode 12 of The Troy Brown Show, presented by Comer Heating and Air and Southern Air Conditioning and Heating.

MAC Picks Standings

Last Week:

Troy Brown: 2-4

Neal McCready: 2-4

Overall:

Troy Brown: 21-27

Neal McCready: 25-23

The Troy Brown Show is presented by Comer Heating and Air and Southern Air Conditioning and Heating. Different names, same great products and services. If you live in Oxford, Tupelo or the surrounding area, call Comer at 662-801-1777. If you live in Hernando, Memphis or the surrounding area, call 662-429-4429.

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