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{{ timeAgo('2022-11-15 21:28:25 -0600') }} football Edit

The Troy Brown Show, presented by Comer/Southern: Episode 14

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Ole Miss linebacker Troy Brown discussed his frustrations with his health, Saturday's loss to Alabama, this week's challenge versus Rocket Sanders and Arkansas and much more with RebelGrove.com publisher Neal McCready.

MAC Predictions Contest Standings

Last Week:

Troy Brown: 3-3

Neal McCready: 1-5

Overall:

Troy Brown: 26-30

Neal McCready: 27-29

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