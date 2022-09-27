News More News
{{ timeAgo('2022-09-27 13:38:43 -0500') }} football Edit

The Troy Brown Show, presented by Comer/Southern: Episode 8

Caroline McCready
MPW Digital Producer

OXFORD -- Troy Brown left Central Michigan for Ole Miss so he could play in the Southeastern Conference.

After helping the Rebels to a 35-27 win over Tulsa this past Saturday, Brown is finally going to get to play in his first SEC game this weekend when No. 7 Kentucky invades Oxford to face the 14th-ranked Rebels.

Brown discussed that and more with RebelGrove.com publisher Neal McCready on Episode 8 of The Troy Brown Show, presented by Comer Heating and Air and Southern Air Conditioning and Heating.

MAC predictions standings

Last Week:

Troy Brown: 2-4

Neal McCready: 2-4

Overall:

Troy Brown: 11-13

Neal McCready: 13-11

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}