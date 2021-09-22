 RebelGrove - White chooses Ole Miss over in-state Razorbacks, Kansas State and Louisvile
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White chooses Ole Miss over in-state Razorbacks, Kansas State and Louisvile

Zach Berry • RebelGrove
Recruiting Analyst
@Zach_Berry
Recruiting analyst at RebelGrove.com, your source for everything Ole Miss as part of the Rivals network

Ole Miss received two commitments from four-stars Nick Cull and Bryson Hurst at the end of August. Since then, it’s been relatively quiet on the recruiting front for head coach Lane Kiffin.

The silence ended on Wednesday when three-star Parkview (Ark.) safety Jaylon White verbally committed to Ole Miss over Arkansas, Kansas State and Louisville. White also held notable offers from Baylor, Indiana, Memphis, Oklahoma State, Oregon State and Utah.

The Rebels' 13th commit in the 2022 class brings a unique skill set to DJ Durkin and Chris Partridge’s defensive secondary class. He joins the aforementioned Cull and four-stars Marquez Dortch and Taylor Groves.

White plays quarterback for Parkview, while also spending time on the other side of the football as a safety. This year, White has been instrumental in his team’s 3-0 start, dazzling fans and opponents alike with his athleticism and speed to run away from defenders.

In 2020, White made 59 tackles, defended eight passes, made five tackles for loss and collected two fumble recoveries and interceptions each.


ANALYSIS: As mentioned above, White is a tremendous prospect who utilizes his 6-foot-3, 210-pound frame to elude defenders in space and make them pay with his legs.


He’s also not bad at throwing the football either.


The Ole Miss coaches love White’s frame and the skill set that comes along with it. He has great ball skills and the length that you cannot teach to be an effective safety in the Southeastern Conference.


White was an in-person evaluation by the staff at a camp earlier this summer which should show you how much they value his commitment. Coleman Hutzler and Randall Joyner prioritized the Arkansas prospect early on and did a great job beating out the other Power 5 programs for his commitment.

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