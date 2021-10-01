Caldwell makes it two in two days for Ole Miss

Southern California Academy (Calif.) shooting guard Robert Cowherd announced his commitment to Ole Miss Thursday evening and now head coach Kermit Davis is back at it, adding another 2022 shooting guard commitment from Faith Family Academy (Texas) prospect TJ Caldwell.
The newest member of the Rebels’ class chose Ole Miss over notable offers from Arizona State, DePaul, Maryland, Mississippi State, Oklahoma, Oklahoma State, St. John’s, USC and West Virginia.
The Dallas native officially visited both Ole Miss and Arizona State in September and ultimately chose the Rebels due to loving the people inside and outside of the program. The 6-foot-5 guard told RebelGrove.com last month following his official visit that he was impressed with what the staff laid out for him, how they plan to utilize him in their system and the campus and town of Oxford.
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ANALYSIS: The newest member of the 2022 class brings an explosive game to Ole Miss. He is a powerful finisher at the rim and plays with a ton of confidence and swagger. Caldwell has the length it takes to be a difference maker off the bounce in the SEC and he is not going to hesitate to finish with authority at the rack.
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Caldwell’s athleticism and ability to get to the rim opens things up for his teammates and he is a nice facilitator when the defense collapses. He also has a consistent jumper to go along with the bounce, giving Ole Miss options with him at the one or two.
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The Rebels are making a conscious effort in this class to get longer and more explosive. Caldwell brings that and then some. He, paired with Cowherd, bring a physicality to the backcourt that should pair nicely with current players Matthew Murrell. It should also help spread the floor to assist 2021 signee Daeshun Ruffin who thrives in space.